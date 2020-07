Wanda Nara a tutto tondo: il gioco sexy allo specchio

Quando la malizia prende corpo si chiama Wanda Nara. La carica di sex appeal della moglie e manager di Icardi non ha eguali, ne sono convinti tutti, non solo i 6,6 milioni di followers della diva social. Nessuno ama mostrarsi come lei, in poche sono amate nel loro esibirsi come lei. Ultimo gioco con i fans, selfie allo specchio con inquadratura da encomio: attraverso un gioco di specchi in primo piano sia il celebre e celebrato seno che il rinomato lato b. Non manca nulla, nemmeno il colore preferito di Wanda: il rosa

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata