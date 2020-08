Viktorija Mihajlovic, l'estate 'Smeralda' della splendida figlia di Sinisa

Papà Sinisa pare sia gelosissimo di lei ma Viktorija Mihajlovic, 23 anni, figlia dell'allenatore serbo del Bologna e della romana Arianna Rapaccioni, ex soubrette televisiva negli anni ’90, non è propria una ragazza riservata. Nel 2019, insieme alla sorella Virginia, ha partecipato all’Isola dei famosi, ora sta studiando psicologia nella Capitale ma su Instagram è molto attiva con scatti mozzafiato. Già, perchè Viktorija è di una bellezza conturbante: occhi celesti, bocca perfetta e spesso imbronciata, capelli dorati e seno prorompente. Tutte qualità che non lesina nelle foto che sta regalando dalla sue vacanze in Sardegna, in Costa Smeralda.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata