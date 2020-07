Viki Varga, sfilata hot nel mare cristallino della Sardegna

Vacanze italiane per Lady Pellè, che incanta con un fisico da urlo

Una "sfilata" in costume da bagno nel mare cristallino della Sardegna. Basta poco (per così dire...) a Viky Varga per incantare i suoi oltre 470mila follower su Instagram.

Bikini scuro, occhiali da sole, pelle abbronzata, portamento da top model, fisico perfetto e lato b da urlo: Lady Pellè sa sempre come far salire la temperatura a chi la guarda.