Veronica Ursida super hot su Instagram: il ricordo a bordo piscina fa impazzire il social

Lo scatto in costume non passa inosservato e i fan si scatenano

In tempi di quarantena c'è chi pensa alla prossima estate, sperando di poterla vivere in pieno. Anche Veronica Ursida , dama del trono over di Uomini e Donne, ora impegnata su Instagram a ricordare la bella stagione. Uno scatto, pescato tra vecchie foto, che la fa volare a bordo piscina, dove spera di tornare quando le "vacanze forzate" saranno finite.

I commenti e i like non si contano: a infiammare gli ammiratore la posa sexy di Veronica, sdraiata a bordo piscina con un intrigante costume a fiori. Il decolleté stretto nel tessuto lascia senza fiato, fanno alzare la temperatura gli oblò che scoprono i fianchi. "Voglia d’estate, di sole ☀️, di relax , d’abbronzatura sulla nostra pelle e i di pensieri positivi ! Tornerà, tornerà ... ne sono convinta e sarà meraviglioso quando accadrà ! Intanto #iorestoacasa" scrive la dama, regalando calura e solleone ai tanti fan.

