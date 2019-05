Valeria Marini e il nuovo amore: "È una persona speciale"

Valeria Marini e il suo nuovo, giovane amore: Gianluigi Martino. Il settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 9 maggio, pubblica le fotografie della nuova coppia. Intervistata dallo stylist Giovanni Ciacci per la rivista, la showgirl ha dichiarato: "Ho timore a svelarlo. Mi spaventa l'idea di fare dichiarazioni che poi possono portarmi sfortuna. C'è una persona molto speciale per me, che frequento da poco. Mi fa stare bene. È un rapporto nato da una collaborazione professionale, ma altro non voglio dire. Un uomo decisamente bello. Credo e crederò sempre nell'amore".

Valeria Marini difende poi Pamela Prati, sulla questione delle nozze: "Io sto con Pamela. E non lo dico per buonismo. Non posso pensare che sia tutta finzione. È una donna incapace di ordire trame simili... La conosco troppo bene per pensare che possa aver fatto una cosa simile: lei è una vittima di qualcuno o qualcosa. Non si merita di trovarsi in una situazione simile, lei non ha malizia".



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata