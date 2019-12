Valentina Vignali fa sciogliere la neve in costume sexy

L'ex gieffina non teme il freddo e posta uno scatto piccante delle sue vacanze in montagna

Il freddo sta arrivando ma in quel di Canazei le temperature si fanno bollente. Colpa degli scatti provocanti di Valentina Vignali. "Lo sci non fa per me, sto meglio in Spa!", ha scritto su Instagram dove ha pubblicato una foto in costume sexy sullo sfondo di un paesaggio dolomitico innevato, pronta ad immergersi nella calde acque termali del suo hotel di lusso.

Ai commenti fan che le hanno chiedono "Vale, ma non hai freddo?", la 28enne cestista e modella ha risposto ironica: "Ma no… La foto dura due secondi, è il dopo da ritoccare che dura un’oretta…"

