Valentina Sampaio, la prima modella transgender su Sports Illustrated

È famosa in tutto il mondo e le sue battaglie per rivendicare i diritti delle persone transgender sono state un tratto distintivo di tutta la sua vita. Ora Valentina Sampaio diventa la prima modella transgender a comparire nella prestigiosa rivista americana 'Sports Illustrated'. "Sono emozionata e onorata di far parte dell'iconico numero di 'Sports Illustrated Swimsuit Issue'. Il team di SI ha fatto un'altra rivoluzione riunendo una serie diversificata di belle donne con svariati talenti in modo creativo e dignitoso", racconta la 23enne brasiliana sul proprio profilo Instagram. "Mi vedono come la donna e la persona che sono. Voglio che un giorno tutto questo non sia importante, non sia nuovo. Mi sento forte e ispirata a combattere, non solo per me, ma per tutti coloro che affrontano la discriminazione".

"Sono nata trans in un remoto e umile villaggio di pescatori nel nord del Brasile. Il Brasile è un Paese bellissimo, ma conta anche il più alto numero di crimini violenti e omicidi contro la comunità trans nel mondo, tre volte quello degli Stati Uniti", scrive ancora Veronica su Instagram. "Essere trans significa solitamente affrontare porte chiuse ai cuori e alle menti delle persone. Riceviamo risate sarcastiche, insulti, reazioni spaventose e violenze fisiche solo per il fatto di esistere. Le nostre opzioni per crescere in una famiglia amorevole e accettabile, avere una importante educazione scolastica o trovare un lavoro dignitoso sono limitate e difficili al di là di ogni immaginazione".

Sampaio era già stata la prima modella trans a essere protagonista di una campagna pubblicitaria di Victoria's Secret, nonché la prima ad apparire sulla copertina di 'Vogue Paris', l'edizione francese della rivista 'Vogue'.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata