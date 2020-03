Una camera d'albergo, una camicia da notte super sexy e Emily Ratajkowski

Tutti la cercano, tutti la vogliono. Certo non solo i 25 milioni di mezzo di followers che Emily conta oggi su Instagram ma anche l'intero mondo della moda e del beauty. Il suo volto e il suo corpo perfetto privo -a quanto pare . di qualsivoglia ritocco è il soggetto (e non l'oggetto badate bene) dei sogni più o meno legittimi dell'intero pianeta. La straordinaria top model e imprenditrice ci ha abituati a scatti hot sui social, sempre occorre dirlo, con un tocco di originalità e senza mai l'ombra della volgarità. L'abbinata normalmente è quella di stuzzicare per promuovere, non solo se stessa (non ne ha più bisogno) ma il suo marchio di abbigliamento e intimo femminile Inamorata. Non solo marketing però. Anche la pura e generosa presentazione della bellezza. Come le due ultime immagini che nulla apparentemente publicizzano se non uno storytelling non difficile da interpretare: una camera d'albergo, una camicia da notte gialla, lunga sulle gambe ma con scollatura più che generosa sul seno e lei, Emily che guarda fisso l'obiettivo, mani a toccarsi la lunga treccia e lo specchio a restituirne l'intenibile sex appeal. Specchio specchio delle mie brame...

