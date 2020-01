Un milione di follower, Laura Chiatti festeggia con un topless

Laura Chiatti festeggia con una foto speciale il milionesimo follower su Instagram. Labbra rosso fuoco e capelli raccolti la bellissima attrice ha postato uno scatto in cui si mostra in topless, col seno coperto solo da una mano. "Grazie a tutti voi per aver scelto di seguire la parte più vera ed emozionante di me ... oggi siamo un milione", scrive la moglie di Marco Bocci.

