Un'ironica Michelle Hunziker nei panni della Regina degli scacchi: ma non vince mai

Michelle Hunziker si conferma la più ironica del web. In un video postato su Instagram diventa rossa come la protagonista della serie tv 'La Regina degli scacchi' e dice di voler diventare "più brava di Beth Harmon", la protagonista. Poco dopo però il suo concorrente vince: "Scacco matto!" grida. E Michelle non riesce a trattenersi: partono gli insulti (in amicizia).

