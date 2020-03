Taylor Mega, sexy esercizi per la tonicità durante la quarantena - VIDEO

Una quarantena sexy: è quella dell'influencer Taylor Mega che sui social, promuovendo come da copione alcuni prodotti, ha regalato esercizi hot, tutti da vedere, agli scatenati follower. "4 semplici esercizi da poter fare in quarantena per mantenersi tonici", scrive la nota star di Instagram a corredo di un posto dove si mostra impegnata in piegamenti, burpees e tutto il necessario per mantenere una forma invidiabile, anche nell'isolamento obbligato dall'emergenza coronavirus. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, follower in visibilio inclusi.

