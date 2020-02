Taylor mega non riesce a non essere sexy (e a non stare con Tony Effe)

di Byron

Sexy in effetti è sexy. Nessuno può metterlo in dubbio, nemmeno la detrattrice Antonella Elia. Lo sappiamo noi che la vediamo in infinite gallery social provocante e discinta, lo sanno tutti i mesi di quest'anno per chi ha l'ardore di scandirli con il calendario rigorosamente only For Men. Consapevole del suo sex appeal si può dire che Taylor lo è con altrettanta certezza. Anzi - dice lei - di essere sexy non posso farne a meno. Che ci volete fare, tutte le fortune. E a proposito di fortuna e di fortunati il bacio della settimana dalla dea bendata lo riceve Tony Effe che è riuscito a rinconquistare il cuore, e il corpo, dell'influencer più desiderata del reame. A confermare qualche voce che girava da tempo è stata la stessa Taylor. Via story Instagram, ca va sans dire.

I due erano già stati insieme prima dell'avventura di lei sull'Isola. Poi rottura (un gran classico del dopo reality) ed ora gran ritorno. Una coppia che trasuda attrazione chimica, si deduce dagli scatti postati. Ma anche dalle parole spese in passato da Taylor: “Attrazione fisica e tanto amore. Lui sembra un duro, ma in fondo è dolcissimo" raccontava lei del trapper della Dark Polo Gang, aggiungendo "Facciamo sesso cinque volte al giorno. Quando lui è stanco, self service”. Il piatto è servito ma per abboffate del genere bisogna essere giovani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata