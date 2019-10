Taylor Mega molla Giorgia e si sfoga a calci e pugni

Giornate intense per Taylor Mega. Non si era ancora spenta l'eco delle polemiche con strascichi legali tra la bella influencer e il paparazzo Alan Fiordelmondo proprio sulla veridicità delle sue relazioni lesbo che Taylor annuncia urbi et orbi di essere tornata single. Con Giorgia Caldarulo è finita. Il mezzo, nemmeno a dirlo è Instagram: "Con Giorgia? - scrive lei - Quante di voi si fidanzano e si lasciano dopo un mese perché capiscono di non essere compatibili? A me succede di continuo, ma poi capisco che sto troppo bene single. Almeno ci provo”.

Dunque voci confermate dalla diretta interessata. Già perchè da qualche giorno e forse proprio in seguito alla tempesta scatenata dalle accuse di opportunismo mediatico lanciate da Fiordelmonde, si inseguivano voci di una rottura tra le due social-star. Esaurito l'incantesimo fatto di tanti post, foto e comparsate tv. Basta chiacchiere allora e più vigore alla sostanza.

E nelle stories di Taylor a poche ora di distanza compare una serie di video con duro allenamento di kick boxing, sport ormai per lei vera e propria passione che da tempo coltiva nella palestra dell'ex campione del mondo Angelo Valente a Pieve Emanuele, alle porte di Milano. Vederla combattere lascia intuire quale forza d'animo e carica ci voglia, comunque, per affrontare l'arena di Instagram e simili.

