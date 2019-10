Taylor Mega e l'orgoglio del lato B

Ha ricevuto commenti poco lusinghieri sul suo lato B da qualche haters (o invidioso) online e l'ha presa con ironia. Fresca di calendario For Men che la ritrae in completa tenuta adamitica, Taylor Mega su Instagram ha voluto dedicare a un più vasto pubblico lo sfoggio delle sue tondità con breve video. Il sedere dove l'ho lasciato? Domanda l'influencer, in realtà con terminologia più diretta...

Effettivamente quel che si vede è poco criticabile dal punto di vista fisico. Il messaggio scritto allora a corredo della brevissima seconda videostories è: "Photoshop non è possibile sul video, stupidi". Come dire, credi a quel che vedi

