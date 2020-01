Taylor Mega e il dito medio davanti alla camionetta della polizia

Taylor Mega torna a far parlare di sè, questa volta per una foto postata sui social nel dicembre 2018, ora rimossa. L'influencer posa davanti a una camionetta della polizia mostrando il dito medio. A denunciare l'esistenza di questa immagine è stato un amico di Antonella Elia a "Live Non è la D'Urso". La conduttrice del programma Mediaset non ha gradito e ha chiesto spiegazioni alla protagonista dello scatto prima di interrompere il collegamento. Su Instagram arriva poi lo sfogo di Taylor, furiosa per il trattamento ricevuto.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata