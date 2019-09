Taylor Mega è bulimica: "Dopo cena mi capita di andare in bagno a vomitare"

E' qualche settimana che non le capita ma Taylor Mega confessa di soffrire da tempo di disturbi alimentari: " “Da quando avevo 20 anni soffro di bulimia. Non è facile parlarne perché prima di tutto te ne vergogni. E’ sempre molto difficile”. Da 5 anni dunque la bella influencer sarebbe affetta da questo grave disturbo che - ha raccontato davanti alle telecamere di Mattino 5 - ha importanti ricadute sulla sua vita e le sue abitudini oltre che sulla sua salute.

"In situazioni di forte stress non mi controllo, se sono a cena fuori mangio tutto ciò che trovo sul tavolo. Poi penso che peso troppo e vado in bagno a vomitare". Taylor ha raccontato al pubblico di Canale 5 come abbia qualche volta accennato al suo problema sui social "Senza però dire tutto, perché cerco di dare messaggi positivi essendo molto seguita”. E' un male psicologico e un male fisico

