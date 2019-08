Su 'Chi' le foto di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli insieme per i figli

Dopo l'annuncio della separazione i due sorpresi dal settimanale in vacanza a Taormina con i bambini per il compleanno della figlia Raffaela Maria tra sorrisi e tenerezze

A poco più di un mese dal comunicato ufficiale in cui hanno annunciato la separazione ufficiale Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinell sono insieme in Sicilia con i loro due bambini. La modella ha raggiunto il cantante a Taormina nei giorni del compleanno della loro figlia Raffaela Maria, e hanno trascorso qualche giorno insieme tra ritrovati sorrisi, come testimoniano le foto esclusive pubblicate dal settimanale 'Chi' nel numero in edicola da mercoledì 7 luglio. Un dettaglio soprattutto ha colpito chi ha visto Eros e Marica: la coppia ha rimesso le fedi, che nelle ultimi mesi erano scomparse, al dito.

