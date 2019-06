Stefano De Martino testimonial di Gazzarrini a Pitti Uomo

Gazzarrini, premium brand di moda maschile made in Italy, torna in Fortezza da Basso per presentare la sua nuova collezione estiva a Pitti Uomo. Una collezione nata nel solco della tradizione sartoriale italiana e che evolve secondo i trend della moda internazionale. Gazzarrini sbarca a Firenze con la sua spring summer 2020 forte del suo testimonial d'eccezione, Stefano De Martino. Il popolare personaggio televisivo, apprezzato per la sua professionalità e gentilezza, sarà presente presso lo stand Gazzarrini mercoledì 12 giugno per presentare la nuova campagna invernale che lo vede protagonista.



