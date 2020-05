Sophia Peschisolido giovanissima sexy modella di sangue blu

Mamma baronessa inglese, papà ex calciatore della nazionale canadese. Lei in lingerie su Instagram. L'ascesa della baby Peschi

22 anni, segni particolari: bellissima. E ribelle. Pare non siano contenti mamma Lady Karren Brady, baronessa di sua maestà britannica, e papà Paul, ex attaccante del Birmingham e della nazionale canadese. A 19 anni appena laureata la giovane rampolla della buona società inglese inizia a lavorare per le pubbliche relazioni dell'impero dell'intimo Topshop. Fin qui nessuno scandalo in famiglia.

Due anni dopo però l'avvenente fanciulla passa dalle PR della lingerie ad indossatrice e testimonial di very hot underwear. Grande successo, Sophia ha fisico e testa. Dunque spallucce alle reticenze genitoriali. L'ultimo post della modella è una boccata d'aria fresca, come conferma del resto lei stessa a margine: Just chillin

