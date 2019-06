Sindaco Laglio: "Clooney candidato a Casa Bianca? Tiferemmo per lui. Who else?"

Per il paese in provincia di Como l'ipotesi di una candidatura a presidente Usa del proprio cittadino onorario sarebbe una lieta notizia

Il legame fra Villa l'Oleandra a Laglio sul lago di Como - la residenza dove George Clooney ospita in queste ore l'ex presidente Usa Barack Obama - e lo stemma presidenziale americano con l'aquila? "(Credo che lo stiate già pensando), quello futuro, è legato all'ipotesi (per noi speranza) di una candidatura del nostro cittadino onorario alle prossime presidenziali che si terranno il 3 novembre 2020. Non dovremo aspettare molto per saperlo. In ogni caso, noi tiferemmo per lui. Who else?". Lo scrive su fb Roberto Pozzi, il sindaco di Laglio (Como), facendo riferimento a questo come all'ultimo di 3 legami che elenca nel post.

"Laglio. Villa l'Oleandra e quell'aquila ricorrente. E' curioso come Villa l'Oleandra è stata, sia, e possa essere in qualche modo collegata alla presidenza della più grande potenza economica mondiale. Storia che prende abbrivio nell'ormai lontano 2001 con l'acquisto della Villa da parte di George Clooney, dalla famiglia HEINZ (si quelli del ketchup).Teresa Heinz in seconde nozze sposò John Forbes Kerry, candidato alle presidenziali americane nel 2004.Perse. Fu poi Segretario di Stato, durante l'amministrazione Obama dal 2013 al 2017.Questo il primo legame con lo stemma presidenziale americano", scrive il sindaco di Laglio su facebook.

"Beh, il secondo legame Villa l'Oleandra lo sta vivendo in queste ore con la presenza di Barak OBAMA, 44º presidente degli Stati Uniti d'America dal 2009 al 2017", aggiunge il sindaco Pozzi.



