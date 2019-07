Altro che Stefania Pezzopane, notte brava tra Simone Coccia Colaiuta e Lucia Bramieri

Il settimanale Spy pubblica in esclusiva delle foto che ritraggono i due insieme: lapassione è riesplosa, nonostante i messaggi d'amore per la fidanzata onorevole

Su Instagram dichiara il suo amore per l'onorevole Stefania Pezzopane (che ora è in vacanza con lui in Abruzzo e con cui è fidanzato da cinque anni), ma solo pochi giorni fa l'ex gieffino Simone Coccia Colaiuta ha rivisto Lucia Bramieri, sua vecchia ossessione nonché coinquilina nella Casa del "Grande Fratello".

Lo svela, in esclusiva, Spy nel numero in edicola da venerdì 26 luglio. Occasione, una cena danzante vicino a Varese dove tra ricordi, scherzi, abbracci e balli hot si è riaccesa la scintilla. E quando la musica è finita, per loro la festa è continuata altrove.

