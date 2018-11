Simona Ventura e Gerò Carraro si dicono addio: "Finisce una grande storia d'amore"

"Le grandi storie d'amore si possono definire tali perché dopo la loro fine rimane il rispetto. Un rispetto dovuto a un bel percorso, a tanti momenti condivisi e a una storia bella come la nostra, no?". Così Simona Ventura in un video postato su Instagram ha annunciato la fine della relazione con Gerò Carraro, produttore cinematografico. "Abbiamo deciso di interrompere la nostra storia d'amore. Sapendo benissimo della stima e di tutto ciò che terremo per sempre nei ricordi, di tutto quello che è stato. Assolutamente", ha aggiunto lui.

L'annuncio arriva a distanza di un mese dalle prime voci di crisi. I due a fine video si lasciano con un bacio e un pensiero affettuoso nei confronti della figlia Caterina. "Ti voglio bene" e "grazie" si dicono in conclusione. In sottofondo suona 'Sei nell'anima' di Gianna Nannini mentre scorrono le immagini della loro storia d'amore.

