Sexy quarantena per Emily: il lato b è indimenticabile

Niente shooting in quarantena? Bando alla noia, smartphone alla mano, lo "sport" preferito delle influencer ai tempi del Coronavirus sembra proprio essere lo sfoglio della galleria fotografica. Se le più ironiche ricercano scatti buffi per farsi qualche risata a distanza, ma solo #finoadomani, c'è chi invece sopperisce all'assenza di un set fotografico estraendo dal rullino qualche inedito scatto piccante per scatenare l'ennesima pioggia di cuoricini. "Mi ero completamente dimenticata di questa foto nel mio vecchio loft", spiega Emily Ratajkowski che regala una stuzzicante sorpresa ai suoi milioni di fan su Instagram, svelando un lato b da urlo su uno sfondo lussuoso. "Sono stati due anni e mezzo pazzi" in cui la sensualità della topmodel statunitense non è mai sfiorita, ci permettiamo di aggiungere.

