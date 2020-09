Sexy trasparenze per Elisabetta Canalis, follower in delirio

Intimo hot per la showigirl, che è sempre più affascinante

Elisabetta Canalis sa come sedurre i suoi follower. Mai volgare, la 42enne showgirl trova sempre il modo di incantare il web con fascino e stile.

Nelle ultime foto postate sul proprio profilo Instagram, Eli appare in intimo trasparente, seduta sul letto e in piedi, in pose sensuali. E i suoi quasi tre milioni di fan apprezzano.

