Sabrina Salerno bomba sexy in bikini, il web impazzisce

Fascino e bellezza non hanno età. Lo dimostra, ancora una volta, Sabrina Salerno con uno scatto hot che ha già mandato in tilt il web. La cantante mostra fiera il suo fisico da urlo postando una foto in bikini che sta facendo impazzire i suoi follower su Instagram.

Citando alcuni versi di 'Extraterrestre' la splendida canzone di Eugenio Finardi, Sabrina scrive nel post: "Extraterrestre portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre vienimi a cercare, voglio un pianeta su cui ricominciare". Nessuno, guardando questa foto, potrebbe mai pensare che Sabrina Salerno ha già tagliato il traguardo dei 52 anni. Altro che alieni in arrivo da altri mondi. È lei la vera extraterrestre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata