Miriam Leone in autoisolamento, il décolleté è bollente

Maglione aperto e seno in vista, l'attrice seduce i follower con uno scatto sexy

Lo sguardo languido, le labbra socchiuse, il maglione aperto su un décolleté bollente. Sotto, il seno nudo appena si intravede, ma tanto basta a mandare in tilt i tantissimi follower – oltre un milione e 300mila – che la seguono sul suo profilo Instagram. Miriam Leone è una artista della seduzione. Il suo fascino buca lo schermo, così come i suoi profili social. Che stia recitando o che posi semplicemente per uno scatto, la 35enne attrice catanese sa conquistare col suo fascino magnetico.

"Effetto quando ti metti il suo maglione preferito in autoisolamento", sono le parole con le quali Miriam posta questo scatto sensuale. Il cardigan è del compagno Paolo Carullo, con cui l'ex Miss Italia vive da più di un anno.

