Miley Cyrus senza freni: "Ho perso la verginità a 16 anni"

Miley Cyrus torna a far parlare di sé nel modo che più preferisce, vale a dire provocando. "Ho perso la verginità a 16 anni", rivela la cantante americana nel corso di un'intervista alla alla conduttrice e blogger Alexandra Cooper per il famoso podcast 'Call Her Daddy'. "Non mi sono mai spinta fino in fondo con un ragazzo fino all'arrivo di Liam Hemsworth... e ho finito per sposarlo", aggiunge la 27enne, proseguendo: "Inizialmente ho mentito e ho detto che non era il primo, perché non volevo sembrare una perdente". Cyrus non ha mai nascosto la propria bisessualità. "La prima volta che sono uscita con qualcuno per un appuntamento è stato con una ragazza; due, a dire il vero".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata