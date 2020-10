La Lazio vince, Anna Falchi posa nuda nel suo letto

Sexy e conturbante come non mai. Anna Falchi sa come conquistare i suoi follower. Nell'ultima foto postata sul proprio profilo Instagram, l'attrice si lascia immortalare nuda nel suo letto. Questa volta Anna incanta con l'ennesimo scatto hot per festeggiare il successo della sua Lazio in Champions League contro il Borussia Dortmund per 3-1. Una vittoria che lascia ben sperare per la fase a gironi della competizione. E Anna è pronta a festeggiare di nuovo. A modo suo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata