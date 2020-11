Alessia Marcuzzi, topless da urlo a 48 anni

Quando si dice che la sensualità non ha età. Alessia Marcuzzi, che pochi giorni fa ha festeggiato i 48 anni, mostra agli oltre 5 milioni di follower un topless da urlo. L'immagine in bianco e nero, elegante e bollente allo stesso tempo, esalta ancora una volta il fisico perfetto della showgirl, non nuova a scatti maliziosi e provocatori.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata