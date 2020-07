Giulia De Lellis, la prova bikini strega i follower

Non smette di stregare Instagram, Giulia De Lellis, salita alle luci della ribalta come corteggiatrice di "Uomini e Donne" e ora personaggio di spicco sui social. Su, Instagram, è una delle influencer più seguite con oltre 5 milioni di followers, pronti a regalare quotidianamente una pioggia di like alle sue fotografie, sempre più intriganti e sexy. Arrivata la bella stagione, dopo i duri mesi di lockdown, Giulia mostra di aver lavorato sodo durante questi mesi di isolamento: il fisico sfoggiato nell'ultima foto su Instagram non lascia spazio a dubbi. Asciutto, tonico, marmoreo, mette in luce la bellezza intrigante dell'influencer splendidamente incorniciata da un bikini giallo che scatena commenti e fantasie dei follower.

E così Giulia fa i il pieno di cuoricini sfoggiando un fisico strepitoso, mentre si rilassa su una barca.

Sia quando è a Portofino, sia quando preferisci la villeggiatura in Toscana a Forte dei Marmi.

