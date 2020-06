Strepitosa Kylie Jenner, bionda e burrosa in reggiseno nero

La scorsa notte scrive laconica la più giovane delle Kardashan - Jenner. E posta uno scatto carico di erotismo: new look biondo platino e reggiseno nero a velo Gucci per contenere le forme burrose della splendida modella e (milionaria) imprenditrice del beauty. Il clan K non fallisce un colpo

