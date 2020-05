Wanda rosa shock, burrosa in reggiseno interroga i fans

Morbida, come sa essere solo lei. In reggiseno rosa shocking chiede e si chiede: bionda o mora? Intende la sua folta chioma ma Wanda Nara suggerisce un voglia di cambiamento. In quarantena come tutti da settimane la Signora Icardi morde il freno.

Negli ultimi post su Instagram aveva già posto interrogativi sul look, dalla testa ai piedi, passando per il corpo di una delle donne più ammirate, desiderate e invidiate d'Italia. Stufa della tuta, nostalgia degli abiti da sera, della ribalta. Una nostalgia ricambiata dal popolo dei followers e del pubblico TV. Malinconia, anche in quest'ultimo scatto. Rosa carne, innocenza e malizia, candore e insolenza. La contraddizione, e il fascino, di Wanda

