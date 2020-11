Wanda Nara e la tutina che non contiene il décolleté

La palestra è quella sua personale, e non potrebbe essere altrimenti viste le misure anticovid in vigore. E Wanda Nara si concede una tenuta da sexy fitness che, immaginiamo, con estrema difficoltà se messa alla prova work-out potrebbe contenere tutti i gioielli di Lady Icardi. Mossa ammaliante quindi che esalta il seno burroso e videoselfie da postare per gli oltre 7 milioni di followers che si lanciano in profluvio di commenti, lusinghieri alcuni, censurabili altri

