Viktoria Odinctova, la modella russa con il diavolo in corpo

Fisico mozzafiato e spirito ribelle. Una miscela esplosiva di cui si è innamorato anche Fernando Alonso che con Viktoria Odinctova si mormora con insistenza abbia avuto una storia importante. Classe 1993, nata a San Pietroburgo Viki è 1 metro e 70 di bellezza pura. Forme perfette dalla testa ai piedi, questa top model spopola su passerelle, riviste e social. Su Instagram ha dietro di sè un popolo di oltre 5 milioni di persone, come l'intera cittadinanza di San Pietroburgo, che le ha dato i natali, ed 1 milione in più degli abitanti di Los Angeles. Viki non delude mai chi la segue, per eleganza, sex appeal e generosità nel mostrarsi. Bella come una statua, desiderabile come un frutto, indisciplinata come una bambina. Così si narra l'abbia definita un suo misterioso quanto miliardario flirt. Anche Ronaldo avrebbe provato con insistenza ad ottenere da lei un appuntamento, non riuscendo nell'impresa. A raccontarlo la stessa Viki in un popolare programma TV russo.

Ed il suo corpo perfetto pare sia anche irrefrenabile, scosso da scariche di adrenalina che lei sfoga in sport estremi e sfide impossibili, come quando - eludendo la sicurezza - restò sospesa nel vuoto in cima alla Cayan Tower di Dubai. Chi ha il coraggio, si faccia sotto

