Viki Odintcova in lattice nero da sexy catwoman

Torna la modella russa tra le più sexy della nuova generazione social. Viki Odinctova, bella e spergiudicata come una dea, spericolata come un'avventuriera, adrenalinica come un'atleta. Finita la campagna senza veli per Mavrin, piattaforma digitale di nudi (più o meno) artistici, Viki torna online dispensando foto e scatti della sua attività di top model.

Gli ultimi post tolgono il respiro e il sonno agli oltre 5 milioni di followers. La 26 enne creatura dell'est, ma dai colori latini, appare fasciata in lattice quel poco che serve a non essere nuda ed apparire come una super eroina da sogno proibito

