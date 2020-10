Video super hot di Demi Rose, le sue curve al vento delle Maldive

Solo a metà maggio festeggiava (in topless) i 14 milioni di followers su Instagram, oggi veleggia serena verso i 15 milioni. Parliamo di lei, Demi Rose, 25 anni e star britannica delle time line sexy del social più popolare al mondo. Modella formosa, molto formosa Demi. Formosa e generosa ma non solo. Come molte, ma non troppe, ragazze che hanno trovato online fama, successo e fortuna, The Bombshell come ormai tutti la chiamano in Gran Bretagna, ha anche una testa per gli affari oltre che un corpo da perderci la testa. Promuove intimo, ma guarda un pò, e soprattutto se stessa, che è stato fino ad oggi l'affare più redditizio.

Ed ora la domanda da 1 milione di dollari che posta insieme a un video che promuove sensualità insieme al suo ultra celebrato seno: meglio insistere sul video o sulle foto? De gustibus, risponderanno in tanti. L'importante è che il soggetto sia lei e soltanto lei

