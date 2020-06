Veronica Burchielli svela e si svela

Immagine patinata, mare al tramonto come sfondo, capelli e seno al vento. Laconico ma promettente l'annuncio di Veronica Burchielli su Instagram: "Ho passato questi ultimi giorni a lavorare su tanti progetti, ho studiato e migliorato, modificato e aggiornato ogni dettaglio per regalarvi ciò che da sempre mi state chiedendo...". Se il buongiorno si vede dal tramonto la ex corteggiatrice e tronista si prepara a tornare in scena e guadagnare fiumi di followers sui social. "Le novità su cui sto lavorando sono molte, perciò rimanete connesse sulle mie stories in questi giorni..." conclude la focosa venticinquenne. Stay tuned

