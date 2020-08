Valentina Fradegrada, spregiudicata presenta il suo Club privato

Inarrestabile ragazza Valentina Fradegrada, è lei stessa ad annunciare su Instagram la prossima apertura di una nuova sezione del suo già piccantissimo sito web: il Club. L'Anteprima online promette di non deludere. La popolare e spregiudicata influencer presenta senza infingimenti la nuova iniziativa: 'volevo un mio spazio online dove potermi esprimere e poter pubblicare ciò che voglio - commenta Valentina in inglese - Da anni lavoro con il mio corpo che espressione della mia arte, spiega mente scorrono immagini di vari shooting di nudo integrale. Carico da 90 di sex appeal e tasso erotico. "La donna è la creatura più bella" insiste Valentina "espressione massima di sensualità, sensazioni ed energia. La bellezza è un dono che va coltivato e celebrato". Via ogni velo e ogni infingimento: lei è donna, è bella, ha un corpo da celebrare. E lo celebra. Già oggi online

IL VIDEO PRESENTAZIONE:

