Valentina Fradegrada spara con la Bang Energy e uccide con il tatuaggio pistola - VIDEO

La sexy influencer in un video hot per il drink energizzante

La Bang Energy ha scelto una delle più irriverenti influencer nostrane come testimonial social, in linea con la policy adv della bevanda energetica che di recente tra le altre ha arruolato l'esplosiva Anastasiya Kvitko, la Kim Kardashan dell'est.

Il VIDEO:

Tutto in linea, e non solo in time line, dove la modella bergamasca è celebre per corpo mozzafiato, foto hot e provocazioni sexy. Nel video promo Valentina ammicca e si mostra, bella e provocante, tra un'onda marina e un tramonto mozzafiato. Bang! Colpito e affondato, fra lattina del drink da cui l'influencer si abbevera voluttuosa e la pistola tatuata sul fianco, a minacciare chi indugiasse troppo ad ammirare il seno scolpito della modella

