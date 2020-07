Valentina Ferragni, la 'sorellina audace'

Sempre più bikini, sempre più scollature. Valentina Ferragni cerca la strada sexy su Instagram? La più giovane delle tre sorelle, classe 1992, Valentina vanta comunque 3,2 milioni di follwers e certo non è poco nel mondo influencer. Già bersaglio di qualche polemica e frequenti attacchi di haters che le contestano colpe strampalate, la piccola Ferragni non si scompone, anzi. Si scopre, in tuttii sensi. Eccola in un ultimo post, Decollete profondo e in bella mostra, sguardo azzurro di finta innocenza e concreta sfida. Gioca con gli extension, capelli lunghi che le corrono sul seno seminudo. Così è, se vi pare

