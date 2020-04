Un miracolo sexy chiamato Canalis

E' la nostra ragazza copertina sempre e comunque. Elisabetta Canalis, ex velina per definizione ingenerosa, fidanzata d'Italia da sogno, oltre che ex di George Clooney, è una diva. Non ci sono storie. Per bellezza, intelligenza, simpatia, empatia. In questi lunghi giorni di quarantena si è mostrata sexy, divertente (con siparietti assieme alla ormai inseparabile tata della figlia), ha fatto campagne di raccolta fondi per gli ospedali sardi e prestato la sua immagine per altre iniziative benefiche in questa emergenza globale da Coronavirus.

Oggi posta la voglia di estate con un bikini leopardato. Sterpitosa. E modesta (fintamente) scrive: treppiede e ring light fanno miracoli. Anche, e soprattutto, la natura

