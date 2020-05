Tutti ad allenarsi con la sexy wag Agustina Gandolfo

Chioma bionda raccolta in una coda alta, bocca a cuore, seno compresso nella canottierina gym, Agustina Gandolfo più sexy che mai lancia il suo appello: Todos a entrenarrr. Giovane, modella, splendida ha lasciato tutto in Argentina per seguire il suo amore Lautaro Martinez a Milano. E l'attaccante neroazzurro pare sia pazzo di lei. Difficile non crederci. A scorrere la timeline di Agus c'è da restare a bocca aperta: corpo perfetto, scolpito dalla natura e dalla palestra che non abbandona mai, viso da ragazzina ammiccante, sorriso irresistibile, pare che la fiamma del fuoriclasse interista sia anche di una simpatia travolgente.

In questo mese di quarantena ha intrattenuto i suoi oltre 600 mila followers con work out sul soleggiato terrazzo che affaccia su Milano, scatti in bikini hot, e pose insieme ai suoi 2 amori, Lautaro e il cagnolino che i due hanno adottato. Ora è tempo di rimettersi in pista, Fase 2 ed esercizio, suggerisce la wag grande amica di Wanda Nara. Tutti ad allenarsi, con lo sport nel cuore e Agus negli occhi

