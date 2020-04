Sveta Bilyalova, pronta a sopravvivere al virus

Il nome è un classico russo, Svetlana. Il viso orientaleggiante, il fisico da fumetto e l'indole è sexy beffardo. Sveta su Instagram conta oltre 6,2 milioni di followers. E con loro vende e gioca. Influencer, ha pure un sito di ecommerce per prodotti di bellezza, la modella moscovita con residenza americana ama stuzzicare il proprio pubblico. Come? Mettendo insieme corpo e spirito, corpo sensuale e senso dell'umorismo. Il post in cui invita a combattere il virus comparendo con mascherina sulla bocca e vaghe fasciature di carta igienica intorno alle sue forme nude, è stata una delle sue ultime provocazioni sexy-fun.

Oltre a scatti senza senza ombra di dubbio e con poche ombre sul corpo solare, Sveta è nota sulla rete anche per i suoi video ironici e umoristici. Gag con gli amici, imitazioni, tutorial semi comici, come quello diventato virale su come scoprire se una donna ha il seno rifatto. Tanto che YouTube propone delle raccolte dei suoi video gag. Per Pasqua ha regalato al suo pubblico invece un costume fatto di uova. Con dentro la sorpresa

