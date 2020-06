Sui monti con Diletta Leotta. Quando camminare fa bene al fisico

Fine settimana di passeggiate in montagna per Diletta Leotta con il fidanzato Daniele Scardina e amici. Panorama mozzafiato come spesso succede più sulle forme della conduttrice TV che sullo skyline alpino. Diletta per il trekking ha infatti scelto una combinazione di leggins - canotta iper aderenti. Color pelle effetto nude look. Oltre alle vette raggiunte a piedi si toccano vette irraggiungibili di sex appeal. Si raccomandano scarpe comode, scrive premurosa la Leotta. Per tenersi in forma

