Striptease e lingua erotica, il video di Miley Cyrus manda in tilt la timeline e imbarazza Instagram

Ti prego in ginocchio, baby, passa le tue mani nei miei capelli, toccami... Miley Cyrus cita le strofe di Gerry Glitter, poi rese celebri da Joan Jett, per accompagnare la sua ennesima provocazione. Due video postati online con striptease in blu e poi topless in bianco e nero con lingua sensuale che mima un erotismo impraticabile su Instagram. La ragazza ormai da anni inserita da Maxim nella top 100 delle donne più hot del pianeta ci ha abituati ai suoi nudi e esplicite allusioni. Chi si inquieta è il popolarissimo social, che ha rigide regole, sempre più diffusamente violate. Do you wanna touch me there? Where? There, yeah!

