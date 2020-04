Sonia Isaza, la sexy trainer travolta da passione

Muscoli scolpiti su un corpo sensualissimo. Sonia Isaza è una delle più celebri sexy trainer che si possono trovare online. Le sue timeline sono per metà tutorial di fitness e per l'altra metà scatti da capogiro della bellissima atleta. Tre milioni di follower per la trentunenne colombiana che ha fatto innamorare Arturo Vidal. Con l'ex centrocampo juventino da anni al Barcellona si mormora di una passione irrefrenabile con maratone di sesso che tempo addietro avrebebro messa addirittura in difficoltà le performance del calciatore cileno. A inizio anno la loro storia aveva scricchiolato e si era parlato di una separazione. Ora invece la conferma che i due non riescono a fare a meno l'una dell'altro. "Che posso dire - scrive Sonia su Instagram - quest'uomo mi fa diventare pazza, lo amo per come mi tratta e perchè è l'uomo più spettacolare al mondo". La foto eloquente a corredo, lei a cavalcioni della gamba di lui. I due corpi si incrociano in una esaltazione di muscoli e fisico.

