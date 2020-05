Sierra Skyie, bikini al contrario per scoprire il seno

Sierra Egan, in arte social Sierra Skyie, è considerata il fondo schiena più bello della rete. Promuove alle porte dell'estate costumi, sempre mini, quando ci sono. E dopo un ardito topless sfoggia e propone in un mini video il reggiseno indossato al contrario. Nella moda femminile non ci si inventa più nulla, si ripropone. E Sierra, modella con sangue italiano da 1 milione di euro l'anno, della riproposta del suo corpo sexy ci ha fatto un arte. Oltre 4 milioni i followers che aspettano i suoi scatti, per copiare (per quanto possibile) lo stile di questa splendida ragazza di Malibu o per ammirare il suo sfacciato sex appeal. L'idea di allacciare male il pezzo di sopra del costume in effetti su di lei ha effetti collaterali d'impatto: il bikini c'è ma copre davvero poco poco. Comunque un passo avanti rispetto allo scatto prima in cui la top aveva proprio dimenticato di indossare il top

Mini Video:

