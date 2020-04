Sierra Skye, il lato B più acclamato di Instagram

di Byron

Oggi è una modella top di intimo femminile da 1 milione di dollari l'anno. Cinque anni fa una ragazzina di Malibu, molto bella, giustamente ambiziosa, sufficientemente smaliziata. E' nel 2015 che Sierra Egan, di origini italiane da parte di madre e nativo-americane da parte di padre, apre il suo profilo Instagram. Pubblicando foto di lei e il suo gattino. I suoi post in lingerie, ma spesso anche senza, un lustro dopo valgono decine di migliaia di bigliettoni verdi. Ha fatto una carriere folgorante questa ragazza che recentemente è stata nominata il sedere più favoloso delle sexy star social.

Una competizione piena di concorrenza, bisogna specificare. Il titolo però sembra meritato. Sierra è seguitissima non solo dal pubblico maschile ma come spesso succede per queste moderne pin up della rete, anche da un esercito di ragazze che si lasciano consigliare su prodotti di bellezza, esercizi per tenersi in forma, consigli su come sfondare ed arrivare nell'olimpo delle sexy instagram stars. Una strada verso affermazione e ricchezza fatta non solo dei doni di madre natura ma di lavoro, studio, passione e arguzia, ha voluto sottolineare Sierra in una intervista TV dove il conduttore cercava di ridurre il suo successo alla banalità di mostrarsi semi nuda spesso e volentieri. "Il sedere è lo specchio dell'anima - gli ha risposto lei con grande abilità ironica - il mio come lei ha detto lo conoscono tutti. Ci faccia vedere il suo". Chapeau.

