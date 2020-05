Se Claudia Ruggeri diventa Super-Tits, eroina sexy manga

di Byron

Il progetto grafico c'è, pubblicato sul profilo Instagram di Claudia Ruggeri, il seno super anche, pubblicato ancora una volta pieno e generoso, sempre in time line.

Due indizi non fanno una prova ma suffragano una voce: la Miss di Avnati Un Altro potrebbe prossimamente indossare (si fa per dire) le vesti di una eroina stile sexy manga: Super Tits. Inutile fornire traduzioni, nome e poteri straordinari della eroina Mediaset sono facilmente intuibili anche a chi non mastica l'inglese.

Popolarissima in TV e sui social, la cognata di Paolo Bonolis si prepara quindi a nuova stagione di successo, pare addirittura con sigletta dedicata per il suo ingresso in scena, stile Mazinga o Jeeg. L'arma letale non è segreta ma ci sono comunque le premesse per scatenare l'inferno

