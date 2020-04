Scandalo hot Natalie Gouvreau su Instagram: tenetemi lontana dal frigo

Modella di biancheria intima, posa spesso anche senza. Sarà forse questo il segreto di Natalie Gouvreau, che con consapevolezza di sè e delle sue potenzialità si è registrata su Instagram come @sexyNatG. Da allora si è guadagnata quasi 5 milioni di followers ed ogni post raccoglie decine di migliaia di like. "Tenetemi lontana dal frigo, ci vuole la distanza sociale" scrive la 35 enne canadese di fianco alla sua ultima gallery, dove inspiegabilmente ma mica tanto, al terzo scatto si mostra in topless. Una tenuta certo non nuova in timeline, con cuoricini e stelline a coprire quei pochi millimetri di pelle che non si possono mostrare senza incorrere nella censura del noto social.

Ma mostrarsi senza veli evidentemente non basta, se no sarebbero migliaia le star online, ricche e svestite. Invece il mix e l'alchimia deve essere diversa. Una formula che SexyNatG certamente ha trovato. Fra profilo Instagram e sito web, Natalie riesce a raccogliere alla luce del sle oltre 600 mila dollari l'anno. Pubblicità di marchi dell'intimo, prodotti di bellezza oltre a sue foto e poster. Nelle classifiche delle più scandalose delle sexy social Nat ha sempre un posto in testa. Giudizi a freddo, come lei suggerisce, con l'aria condizionata al massimo

